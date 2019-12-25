В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией

Петер Стано прокомментировал заявление Жозепа Борреля о "подрывной деятельности" России.

В Евросоюзе назвали условие для полноценного диалога с Россией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник отметил, что для нормальных взаимоотношений между сторонами требуется выполнения со стороны Москвы минских соглашений по вопросу юго-востока Украины. Таким образом эксперт прокомментировал вопрос корреспондентов о том, возможен ли диалог после заявления верховного представителя дипломатии Жозепа Борреля о "подрывной деятельности", которую ведет Кремль.

Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России. Петер Стано, представитель ЕС

Стано полагает, что Россия регулярно, но особенно часто в последнее время демонстрирует европейским коллегам, что не заинтересована в конструктивном общении с ЕС.

В Евросоюзе оценили слова Лаврова о готовности к разрыву.

Фото: European Comission