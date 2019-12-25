Петер Стано прокомментировал возможность отказа ФРГ от строительства российского газопровода.

Евросоюз не может помешать строить "Северный поток — 2". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. Чиновник прокомментировал заявления прессы о том, что ЕС может ввести санкции против российского проекта газопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Северный поток — 2" - это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством ЕС Петер Стано, представитель ЕК

Эксперт напомнил, что в Еврокомиссии пытаются сделать так, чтобы построенный газопровод функционировал согласно ключевым принципам законодательства Европейского союза в энергетической сфере.

В ЕК заявили, что санкции ЕС против Белоруссии не дали эффекта.

Фото: European Commision