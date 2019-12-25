В ЕС назвали срок, когда Лукашенко "перестанет" быть президентом

Европарламент не будет считать Лукашенко главой Белоруссии после 5 ноября.

В Европарламенте заявили, что перестанут считать Александра Лукашенко главой Белоруссии с 5 ноября 2020 года. В этот день истекает срок полномочий действующего президента республики.

Когда….истечет срок, парламент больше не будет признавать его президентом страны резолюция ЕП

В документе международные парламентарии отметили, что признают координационный совет Белоруссии временным представителем народа. В ЕП также поддерживают решение о проведении новых президентских выборов в стране. Дипломаты не исключили, что против Александра Лукашенко могут быть введены санкции.

Напомним, что в МИД Белоруссии рассказали о разочаровании действиями Евросоюза. По словам республиканских дипломатов, структура ЕП позиционирует себя в качестве объективного и демократического регулятора, но на самом деле не находит у себя политической воли, чтобы "заглянуть дальше своего носа".

В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального.