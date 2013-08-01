В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

Матильда Андруэ считает, что Вашингтон нарушил международное право.

В Европейском парламенте призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2". Об этом журналистам заявила представитель из Франции Матильда Андруэ. Слова дипломата приводятся на сайте RT со ссылкой на обращение.

По мнению спикера ЕП, введенные в одностороннем порядке ограничения Вашингтона против проекта российского газопровода в Европу привели к тому, что порядка 120 местных компаний были вынуждены отказаться от реализации трубопровода.Андруэ поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия переходить от "пустых слов" к действиям. Она рассчитывает, что будут предпринять конкретные меры по борьбе с позицией США, связанной с экстерриториальными санкциями. Французский депутат полагает, что белый дом нарушает международное право, а их политика нападает на экономические интересы ЕС и национальный суверенитет.

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