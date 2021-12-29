В ЕАЭС изучат возможность запрета в России одноразового пластика

Уже был подготовлен перечень из 28 предметов, от которых стоит отказаться.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил телеканалу "360", что в ЕАЭС изучат возможность запрета одноразовых пластиковых предметов в России. По его словам, для исследования этого вопроса Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже подготовила техническое задание.

Он подчеркнул, что ранее Российский экологический оператор составил список из 28 предметов, от которых необходимо отказаться. В настоящее время идет согласование списка с Минпромторгом и Минприроды. В ссписке таких предметов оказались ватные палочки, упаковка для яиц из полистирола, пластиковые стаканчики, крышки для бумажных стаканчиков из полистирола и некоторые другие предметы.

Регоператоры отмечают, что в большинстве своем пластиковую упаковку невозможно переработать.

В рамках Стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года проведут социально-экономический анализ целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразовых предметов. Это касается как ватных палочек, так и упаковки для яиц.

Ранее мы писали, что эксперты поддержали запрет цветного пластика и одноразовой посуды в России с 2023 года.

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