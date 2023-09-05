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В Дзержинске произошло факельное горение на предприятии "Сибура"

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В предприятии отметили, что это не пожар.

В Дзержинске произошло факельное горение на предприятии АО "Сибур-Нефтехим". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Производство окиси этилена и гликолей на предприятии в Дзержинске было штатно остановлено из-за внешнего фактора. Представители "Сибура" отметили, что это не пожар. Сообщается, что временно факельная установка была переведена в режим интенсивного дымного горения. Также в "Сибуре" подчеркнули, что данный режим предусмотрен действующими регламентами.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани загорелось двухэтажное нежилое здание.

Видео: Telegram / Нижний №1

Теги: дзержинск, предприятие, сибур, факельное горение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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