В Дзержинске произошло факельное горение на предприятии "Сибура"

В Дзержинске произошло факельное горение на предприятии АО "Сибур-Нефтехим". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Производство окиси этилена и гликолей на предприятии в Дзержинске было штатно остановлено из-за внешнего фактора. Представители "Сибура" отметили, что это не пожар. Сообщается, что временно факельная установка была переведена в режим интенсивного дымного горения. Также в "Сибуре" подчеркнули, что данный режим предусмотрен действующими регламентами.
Ранее мы сообщали, что в Астрахани загорелось двухэтажное нежилое здание.
Видео: Telegram / Нижний №1
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все