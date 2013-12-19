В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

Огонь от пожара был замечен в нескольких районах города.

В Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Буденновском районе. На территории нефтебазы загорелись цистерны с топливом. Огонь от пожара был замечен в нескольких районах Донецка.

На месте происшествия работают сотрудники и техника МЧС и Народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.

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Видео: Telegram / Mash