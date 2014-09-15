Пожар в доме на Ленинском проспекте в Москве локализован

Порядка 400 человек были эвакуированы спасателями из горящего дома.

Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел вечером 20 июля. Площадь пожара составила 1000 кв.м. Порядка 400 человек были эвакуированы спасателями из горящего дома.

На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении огня принимали участие 142 человека, 44 единицы техники и один вертолет. В 00:52 пожар был локализован.

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Видео: Telegram / SHOT