Его подозревают в получении крупной взятки.

В Димитровграде задержали главу города Андрея Большакова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром 8 августа. Большакова задержали сотрудники СК, когда тот приехал на работу в мэрию. Его встретили следователи, но чиновник закрылся в автомобиле и пытался оказать сопротивление. Им пришлось разбить стекло машины и стрелять в воздух, чтобы заставить главу Димитровграда выйти.

Большакова подозревают в получении крупной взятки. При обыске в машине у него ншли более миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО.

Видео: Telegram / SHOT