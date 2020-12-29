В День снятия блокады в Петербурге ожидается похолодание и мокрый снег

Настоящая зима вернется в Северную столицу в четверг.

В среду, 27 января, в День снятия блокады ожидается похолодание, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с "Петербургским дневником".

Колесов отметил, что сегодня погода холоднее, чем вчера: понедельник выдался самым теплым днем. В среду же столбики термометров покажут около нуля градусов. Кроме того, горожан предупредили об осадках в виде мокрого снега и минусовой температуре к вечеру.

Пятница и суббота в Петербурге уже будут морозными.

Ранее мы писали, что специалисты рассказали, что обитатели Ленинградского зоопарка переносят перепады температуры.

Фото: Piter.TV