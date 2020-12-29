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В День снятия блокады в Петербурге ожидается похолодание и мокрый снег
Сегодня, 19:48
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smirenny

В День снятия блокады в Петербурге ожидается похолодание и мокрый снег

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Настоящая зима вернется в Северную столицу в четверг.

В среду, 27 января, в День снятия блокады ожидается похолодание, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с "Петербургским дневником". 

Колесов отметил, что сегодня погода холоднее, чем вчера: понедельник выдался самым теплым днем. В среду же столбики термометров покажут около нуля градусов. Кроме того, горожан предупредили об осадках в виде мокрого снега и минусовой температуре к вечеру. 

Пятница и суббота в Петербурге уже будут морозными.

Ранее мы писали, что специалисты рассказали, что обитатели Ленинградского зоопарка переносят перепады температуры.

Фото: Piter.TV

Теги: день снятия блокады, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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