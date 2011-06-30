В День народного единства "Лахта Центр" изменил подсветку

Подсветка на башне включилась в субботу, 4 ноября, в 17:00 и работала до 08:00 воскресенья, 5 ноября.

Башню "Лахта Центр" в День народного единства украсили праздничной подсветкой. Небоскреб сиял цветами флага России. Об этом рассказали в пресс-службе "Лахта Центра" 4 ноября.

Подсветка на башне включилась в субботу, 4 ноября, в 17:00 и работала до 08:00 воскресенья, 5 ноября.

Кроме того, с праздником петербуржцев поздравляли губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

В этот праздничный день желаем всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде во славу родного города и России! Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: вокруг "Лахта Центра" 21 октября образовались спиральные облака.

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр