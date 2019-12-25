В День Победы в Петербурге зажглись Ростральные колонны

В общей сложности огонь будет гореть 7 часов.

Утром 9 мая на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Огонь будет гореть с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00.

На данный момент в Петербурге завершился парад Победы. Он начался в 10:00. Воздушную часть отменили из-за неблагоприятных метеоусловий. В параде приняли участие около 4 тысяч военнослужащих.

Далее праздник продолжится у стен Петропавловской крепости. В 12:00 из пушки совершат выстрел.

Акция "Бессмертный полк" стартует в 15:00 от площади Александра Невского. Сбор участников начнется в 13 часов.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (архив)