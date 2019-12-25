В укладке будут задействованы корабли "Балтийский исследователь" и "Мурман".

В Дании сообщили о возможном возобновлении укладки "Северного потока 2" с 15 января. С заявлением выступили Датское агентство по мореплаванию и проектная компания Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что российское судно под российским флагом Fortuna может начать укладку газопровода в исключительной экономической зоне. Строительство пройдёт от точки напротив южной оконечности острова Борнхольм до границы датских и германских исключительных экономических зон.

Также в укладке будут задействованы корабли "Балтийский исследователь" и "Мурман".

Ранее Путин заявил, что "Северный поток – 2" скоро достроят.

Фото: pixabay.com