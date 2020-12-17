Путин заявил, что "Северный поток – 2" скоро достроят

Строительство приостанавливалось почти на год.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в скором завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом политик заявил на большой пресс-конференции 17 декабря.

Осталось там 160 км, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки - 165, что ли. Все, он практически завершен. Владимир Путин

Строительство газопровода возобновилось в Германии меньше недели назад, 11 декабря, после почти годичной остановки

Также президент отметил, что проект строительства экономически выгоден для Европы и для Германии в частности, поскольку покупка американского сжиженного газа будет на 20% дороже российского трубного газа. Путин подчеркнул, что это означает снижение конкуретноспособности германской экономики и "повышение цен для домохозяйств".

Кроме того, президент выразил надежду на то, что новый президент США Джо Байден уважительно отнесется к интересам Европы, участвующей в проекте строительства "Северного потока - 2", и не будет настаивать на пренебрежении национальными интересами.

Ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

Видео: пресс-конференция В.В.Путина