Жертвой стихии стал москвич 1986 года рождения.

В Дагестане спасатели обнаружили тело пятого пропавшего после схода селя в ущелье. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Останки принадлежат предположительно туристу, ранее пропавшему в Гунибском районе. В Главке уточнили, что родственники уже опознали жертву. Погибший является жителей Москвы 1986 года рождения.

В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина 23 августа. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что в Гунибском районе из-за подъема уровня реки в Карадахской теснине водой унесло двух туристов. В Левашинском районе потоками также унесло два автомобиля. Первым стал ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи. В салоне транспортного средства находились два человека (мать и сын). Еще в одной унесенной селем машине "Газель" в селе Куппа находился один мужчина.

В Унцукульском районе Дагестана спасатели обнаружили тело 20-летнего молодого человека. Его унесло потоком из села Хаджалмахи в Левашинском районе. Ранее были найдены тела еще трех погибших.

В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа.

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