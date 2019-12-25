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В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа
Сегодня, 14:22
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В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа

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В тяжелом состоянии пациенты госпитализированы в ЦРБ.

В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС. В городе Бабаюрте ранены двое мужчин. В настоящее время пациенты госпитализированы в местную больницу. Их состояние врачи находят тяжелым.

По улице Шпигуна, 18, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения, в отдельно стоящем помещении летней кухни, пострадали двое мужчин.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В экстренных службах уточнили, что из-за взрыва газа были выбиты окна и входная дверь в помещение. Других разрушений в конструкции дома нет.

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Фото: Piter.tv

Теги: взрыв, газ, дагестан
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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