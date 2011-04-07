Силовики задержали двух подозреваемых.

В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки. Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства по региону. Чиновники отметили, что в преступной группировке принимали участие двое задержанных. Сейчас подозреваемые задержаны. Силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами, которые оставили злоумышленники.

5 февраля пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы пресс-служба ФСБ по Дагестану

В ФСБ уточнили, что боевики планировали совершить теракты и покушения за жизни представителей правоохранительных органов и мирных жителей региона. Сейчас следственные органы решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России".

Фото: Piter.tv