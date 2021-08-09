В ДТП в Ростовской области погибли три человека

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
ДТП произошло на автомобильной дороге Ростов – Волгодонск. По данным ведомства, "Лада Веста" столкнулась с ВАЗ-2112, вследствие чего последний выехал за пределы дороги и загорелся. В салоне автомобиля находились три человека. Все погибли. Водитель "Лады" был госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.
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Видео: ВКонтакте / Газета Автолайн Волгодонск
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