В ДТП в Ростовской области погибли три человека

В результате столкновения двух легковушек одна из них съехала в кювет и загорелась.

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло на автомобильной дороге Ростов – Волгодонск. По данным ведомства, "Лада Веста" столкнулась с ВАЗ-2112, вследствие чего последний выехал за пределы дороги и загорелся. В салоне автомобиля находились три человека. Все погибли. Водитель "Лады" был госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

Ранее грузовик с песком опрокинулся на легковушку в Удмуртии.

Видео: ВКонтакте / Газета Автолайн Волгодонск