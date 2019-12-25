В ДТП на Большевиков пострадала 13-летняя школьница

ДТП произошло около восьми утра 5 октября.

Правоохранители Петербурга приступили к проверке аварии, в которой пострадала 13-летняя школьница. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около восьми утра 5 октября, неподалеку от дома №37 по проспекту Большевиков. Девочка переходила дорогу к школе вне зебры.

Школьница попала под колеса Honda, за рулем которой был 60-летний водитель. Школьница в тяжелом состоянии была госпитализирована с места происшествия.

Ранее на КАД после столкновения с тягачом перевернулась легковушка с детьми.

Фото: Piter.tv