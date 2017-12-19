На Витебском проспекте в аварии с самосвалом погибла пассажирка такси

В Московском районе невнимательность таксиста стоила жизни пассажирки.

В ночь на 19 декабря в Московском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись самосвал и такси. Сообщается, что погибла пассажирка транспортного средства.

Инцидент произошел в половину второго ночи на Витебском проспекте недалеко от Кузнецовской улицы. Автомобиль такси влетел в самосвал, который занимался погрузкой снега. Отметим, что сотрудники коммунальных служб расставили на дороге предупреждающие знаки. Водители живы. Рабочие попытались оказать помощь пострадавшей 40-летней женщине и вытащить ее из машины. Однако, петербурженка, которая находилась в легковушке, скончалась от полученных травм.

По предварительной информации, таксист уснул за рулем иномарки.