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На Витебском проспекте в аварии с самосвалом погибла пассажирка такси

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В Московском районе невнимательность таксиста стоила жизни пассажирки.

В ночь на 19 декабря в Московском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись самосвал и такси. Сообщается, что погибла пассажирка транспортного средства. 
 
Инцидент произошел в половину второго ночи на Витебском проспекте недалеко от Кузнецовской улицы. Автомобиль такси влетел в самосвал, который занимался погрузкой снега. Отметим, что сотрудники коммунальных служб расставили на дороге предупреждающие знаки. Водители живы. Рабочие попытались оказать помощь пострадавшей 40-летней женщине и вытащить ее из машины. Однако, петербурженка, которая находилась в легковушке, скончалась от полученных травм. 
 
По предварительной информации, таксист уснул за рулем иномарки.
 
Теги: авария , витебский проспект , дтп , кузнецовская улица , московский район , самосвал , такси
Категории: ДТП Новости СПб

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