В ДТП с микроавтобусом под Саратовом погибли 5 человек

Водитель КАМАЗа не пропустил микроавтобус, произошло столкновение. Водитель грузовика сбежал с места ДТП, но был задержан.

Страшная авария произошла накануне вечером, 30 октября, в Петровском районе Саратовской области трассы Саратов - Нижний Новгород.

На 558 километре автодороги столкнулись КАМАЗ и микроавтобус "Фольксваген". В микроавтобусе ехали граждане Таджикистана. На месте ДТП погибли 4 человека, 6 человек были госпитализированы в Петровскую больницу с травмами различной тяжести. Позднее появилась информация, что один из пострадавших скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков. На данный момент три человека остаются в реанимации, двое в отделении травматологии. Водитель грузовика не пострадал и сбежал с места аварии.

По предварительной версии, виновником аварии стал мужчина, который управлял КАМАЗом. Он не уступил дорогу микроавтобусу и допустил столкновение. В СМИ появилась информация, что водителя задержали.

Выяснение всех причин и обстоятельств ДТП продолжается.

Видео: ВК, Саратов онлайн