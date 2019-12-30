В Песочном маршрутка столкнулась с легковушкой и "ГАЗелью". Пострадали трое

Пассажирок маршруток госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В поселке Песочный в Курортном районе Петербурга пассажирская маршрутка столкнулась с двумя попутными машинами, передает ОГИБДД по Выборгскому району. В ДТП пострадали три пассажирки мини-автобуса.

Как выяснилось, столкновение случилось около 10 утра на Песочном шоссе. 52-летний водитель маршрутки въехал в иномарку и "ГАЗель". Пострадавших женщин увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП ведется проверка.

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Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / "ВКонтакте"