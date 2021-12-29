Жертвами аварии стали водители, пострадали трое пассажиров.

В ДТП с двумя авто в Челябинской области погибли два человека. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе ГИБДД. Трагедия зафиксирована в ночное время. Жертвами стали двое водителей. Еще три человека (их пассажиры) были госпитализированы с травмами.

В правоохранительных органах заметили, что ДТП произошло 29 декабря в 00:55 по местному времени (в 22:55 вечера 28 декабря по московскому времени) на 7 километре трассы Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым. Машины столкнулись на территории Сосновского района.

За рулем автомобиля "ВАЗ-211540" находился 21-летний молодой человек. Он выехал на полосу встречного движения при невыясненных обстоятельствах. Там машина ударилась об иномарку Kia Ria, которой управлял 42-летний мужчина. Из Kia медики доставили в больницу мужчин 20 и 31 лет, девушку 25 лет.

Для некоторых водителей цена ОСАГО может вырасти до 60%.

Фото и видео: VK / ЧП | ДТП Челябинск