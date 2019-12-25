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Для некоторых водителей цена ОСАГО может вырасти до 60%
Сегодня, 8:59
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Для некоторых водителей цена ОСАГО может вырасти до 60%

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Подорожать полис может из-за увеличения выплат по жизни и здоровью.

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал "Известиям", что для некоторых водителей ОСАГО может подорожать до 60%. Связывает он это с увеличением выплат по жизни и здоровью в четыре раза, а также с отменой учета износа деталей по ОСАГО.

По словам Юргенса, водители, которые редко становятся виновниками ДТП, подорожания почти не заметят.

Ранее появилась информация о том, что Минфин договорился с профильными ведомствами об изменениях в системе обязательного автострахования. Так, должен вырасти порог компенсаций за ущерб жизни и здоровью. При этом хотят ввести запрет на учет возраста и износа пострадавшего автомобиля при их расчете. Лимит выплат может вырасти до 2 млн рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: выплата по осаго, подорожание осаго
Категории: Лента новостей, Новости России,

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