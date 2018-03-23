В Псковской области перевернулся экскурсионный автобус: пострадало 11 взрослых и 7 детей

На трассе под Псковом в аварию попал автобус с туристами, направлявшийся в Петербург: есть пострадавшие.

Ночью 23 марта на Киевском шоссе столкнулся легковой автомобиль и экскурсионный автобус. В результате аварии пострадало 18 человек, из которых семеро - дети. В настоящее время жертвы госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Состояние большинства пациентов оценивается как средней тяжести.

ДТП произошло на территории Псковской области вблизи деревни Лудони. Известно что автобус направлялся в Санкт-Петербург с туристами из белорусского города Гродно. Очевидцы рассказали, что виновником аварии стал водитель иномарки “КИА Рио”. Автолюбителя забрали с тяжелыми травмами: мужчину зажало в машине.

В салоне автобуса находилось 50 пассажиров, включая шофера и экскурсовода. От удара о препятствие транспортное средство перевернуло на крышу. Потерпевших школьников усаживали в проезжавшие мимо машины, чтобы дети смогли согреться.

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Фото: Piter.tv

