Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:19
0
lesjasap
208
Код вставки плеера

В Псковской области перевернулся экскурсионный автобус: пострадало 11 взрослых и 7 детей

0
 
 

На трассе под Псковом в аварию попал автобус с туристами, направлявшийся в Петербург: есть пострадавшие.

Ночью 23 марта на Киевском шоссе столкнулся легковой автомобиль и экскурсионный автобус. В результате аварии пострадало 18 человек, из которых семеро - дети. В настоящее время жертвы госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Состояние большинства пациентов оценивается как средней тяжести. 

ДТП произошло на территории Псковской области вблизи деревни Лудони. Известно что автобус направлялся в Санкт-Петербург с туристами из белорусского города Гродно. Очевидцы рассказали, что виновником аварии стал водитель иномарки “КИА Рио”. Автолюбителя забрали с тяжелыми травмами: мужчину зажало в машине.

В салоне автобуса находилось 50 пассажиров, включая шофера и экскурсовода. От удара о препятствие транспортное средство перевернуло на крышу. Потерпевших школьников усаживали в проезжавшие мимо машины, чтобы дети смогли согреться. 

Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Фото: Piter.tv
 

Теги: авария , дети , дтп , пострадавшие , псковская область , экскурсионный автобус , экскурсия
Категории: Новости СПб Картина дня Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5