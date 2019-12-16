Вылетевшая на красный иномарка сбила машину и человека на перекрестке Ленинского и Варшавской

Пешеходы на переходе чудом остались целы, пострадавший оказался на тротуаре.

Днем понедельника, 23 марта, на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы произошло жесткое ДТП. Судя по видео, оказавшемся в распоряжении Piter.TV, темная иномарка вылетела на перекресток, несмотря на красный сигнал светофора.

Вероятно, машина пыталась проскочить на запрещенный свет, но маневр оказался крайне неудачным. Автомобиль чудом не задел людей, которые начали переходить дорогу на свой зеленый свет, и прямо на перекрестке врезался в движущуюся на разрешающий сигнал машину-фургончик. Сильный удар значительно разбил фургон и вынес виновника на тротуар. Там автомобиль подкинул на капот не успевшего убежать человека. Пешеход жестко упал после секундной поездки на капоте лихача, на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

По факту ДТП ведется проверка, выясняется, есть ли еще пострадавшие в аварии.

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Видео: Piter.TV