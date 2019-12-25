В ДТП на Энгельса пострадал 9-летний мальчик

Ребенок перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.

В Выборгском районе Петербурга школьник попал под машину, когда переходил через дорогу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 24 сентября, около 18:45 ученик третьего класса оказался под колесами Audi. Мальчик переходил дорогу по "зебре" на "красный" сигнал светофора. На ребенка наехала иномарка. Известно, что за рулем находился 39-летний руководитель городской компании.

В результате инцидента школьник пострадал. Его доставили в больницу. У маленького пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб печени и перелом ноги.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Невском проспекте в массовом ДТП пострадали двое: видео.

Фото: Piter.tv