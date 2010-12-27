В тройном ДТП на Дороге Жизни погибло 2 человека, пострадали дети

Мальчики 8 и 10 лет получили травмы средней степени тяжести.

Во Всеволожском районе Петербурга на Дороге Жизни произошло столкновение с участием трёх иномарок. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу Ленинградской области. В результате дорожной аварии 2 человека погибли, 3 получили ранения, включая 2 детей.

Сегодня, 4 апреля, около 18.50 на 21 км трассы 38-летний водитель Audi Q5 не справился с управлением, выехал на скорости на встречную полосу, где столкнулся с Skoda Fabia и Volkswagen Polo.

Водитель "Ауди" получил травмы средней степени тяжести, однако его пассажир скончался на месте. Также погибла женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Polo, а её пассажиры - мальчики 8 и 10 лет получили травмы средней степени тяжести.

Фото: "Мегаполис"