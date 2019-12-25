В ДНР заявили об обстреле ВСУ юга республики

Под огнем оказались Ленинское, Новая Таврия, Горловка.

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов южную территорию. Об этом сообщается на официальном сайте самопровозглашенной Донецкой народной республики. Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что за последние сутки по Донбассу выпущены со стороны ВСУ 24 мины крупного калибра. В СЦКК добавили, что огонь силовиков Киева велся по населенным пунктам Ленинское и Новая Таврия. Также минометный удар с большой мощностью армия Украины нанесла по северо-западной части Горловки.

Вооруженные формирования Украины в ночь на 10 декабря трижды открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив минометы калибром 120 миллиметров... Всего было выпущено 24 мины представитель СЦКК

Напомним, что на Донбассе с 27 июля действуют дополнительные соглашения по перемирию. Условия согласованы участниками Трехсторонней контактной группы. Они включают запрет на использование беспилотников на линии соприкосновения, запрет на размещение тяжелого оружия в населенных пунктах, запрет на ведение разведывательных и диверсионных действий. За нарушение режима тишины предусмотрены дисциплинарные наказания.

Украинский Bayraktar TB2 заметили за нанесением ударов по Донбассу.

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