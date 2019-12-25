В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали об инциденте, произошедшем на юге самопровозглашенной народной республике.
Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (контролируется Киевом) - Новая Таврия (контролируется ДНР), выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров
официальный представитель ДНР
Чиновник добавил, что силовики также открыли огонь из гранатометов по селу Коминтерново. С 27 июля в регионе действуют дополнительные соглашения по режиму обеспечения перемирия. Стороны договорились о запрете размещения оружия вблизи населенных пунктов, а также о проведении разведывательных и диверсионных мероприятий.
Опубликованы фото из квартиры погибшего "бойца ДНР" из Мурино.
Фото: Народная милиция ДНР
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