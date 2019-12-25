В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ

Силовики атаковали Новую Таврию и Коминтерново.

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали об инциденте, произошедшем на юге самопровозглашенной народной республике.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (контролируется Киевом) - Новая Таврия (контролируется ДНР), выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров официальный представитель ДНР

Чиновник добавил, что силовики также открыли огонь из гранатометов по селу Коминтерново. С 27 июля в регионе действуют дополнительные соглашения по режиму обеспечения перемирия. Стороны договорились о запрете размещения оружия вблизи населенных пунктов, а также о проведении разведывательных и диверсионных мероприятий.

Опубликованы фото из квартиры погибшего "бойца ДНР" из Мурино.

Фото: Народная милиция ДНР