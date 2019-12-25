В ДНР следят за перемещениями беспилотников Bayraktar, используемых ВС Украины

Денис Пушилин раскрыл подробности, известные ДНР о дронах турецкого производства, находящихся под контролем Киева.

В ДНР следят за перемещениями беспилотников Bayraktar, используемых Вооруженными силами Украины. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналистам о том, что время и места вылетов дронов Киева ДНР известны.

Мы видели все, что происходит. О Bayraktar мы знаем давно, и мы видим, где они вылетают, когда они вылетают, мы прекрасно понимаем, что наши технические возможности поражения Bayraktar понятны. Денис Пушилин, глава ДНР

Политик считает, что украинская сторона понимает, что сведения о взлетах дронов турецкого производства знают в ДНР, поэтому киевские силовики не рискуют приближаться к линии соприкосновения, на которой работает местная противовоздушная система.

Донецк: Украинские силовики выпустили 33 мины по территории ДНР.

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