В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку за массовый расстрел

Трое солдат ВСУ признаны виновными за убийство восьми человек в Мариуполе.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского военнослужащего Олега Колмычевского, из-за которого погибли восемь жителей города Мариуполя, к пожизненному заключению. Двое его сослуживцев проведут в колонии строгого режима по 30 лет каждый. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры в новом регионе страны. Фигуранты расследования признаны виновными по статье за убийство более двух лиц, совершенное организованной группой из-за идеологической и политической ненависти, а также за жестокое обращение с гражданским населением.

...В отношении 51-летнего Олега Колмычевского, 22-летнего Дмитрия Добровольского, 22-летнего Александра Ромашина, военнослужащих 37-го мотопехотного батальона "Запорожье". Они признаны виновными по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 356 УК РФ. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что в период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года личный состав 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и состоящие в нем на службе Колмычевский, Добровольский и Ромашин находились на боевых позициях в Мариуполе. Добровольский и Ромашин по приказу Колмычевского задерживали и расстреливали из огнестрельного автоматического оружия людей. В общей сложности их жертвами стали семеро мужчин и женщина. Эти лица не являлись участниками специальной военной операции и не представляли из себя какой-либо угрозы.

В ДНР к 24 годам приговорили бойца ВСУ за убийство мужчины, попросившего зарядить телефон.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России