В Чите возбудили дело в отношении сбившего двух человек водителя

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следственное управления МВД России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело в отношении водителя внедорожника, который в Чите совершил наезд на пешеходов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 31 августа. Сообщается, что мужчина на своем автомобиле проехал через ограждение и сбил парня с девушкой. После аварии водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента парень погиб на месте, девушку отправили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Позже выяснилось, что виновник аварии управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, у него не оказалось водительского удостоверения. В настоящее время мужчина находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция, которая грозит водителю, составляет 12 лет лишения свободы.

Ранее в ДТП с участием пассажирского автобуса под Тамбовом пострадали восемь человек.

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