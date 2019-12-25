В Чите мужчина изнасиловал маленькую дочь сожительницы

Женщина попросила любовника присмотреть за ее детьми и отправилась по делам.

В Чите мужчина надругался над дочерью сожительницы.

Следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщают о расследовании уголовного дела по статье "изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" в отношении 34-летнего жителя Читы.

Как уже удалось установить, подозреваемый некоторое время жил с женщиной с двумя малолетними детьми. В мае женщине пришлось отлучиться, и она попросила сожителя присмотреть за детьми. Мужчина воспользовался отсутствием сожительницы и малолетним возрастом ее дочери и надругался над девочкой.

Преступление было выявлено сотрудниками МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Педофил найден и задержан. Он полностью признался в совершении преступления. Уточняется, что мужчина ранее был судим, и отсидел срок за убийство.

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