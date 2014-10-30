В Черногории задержали экс-директора Черкизовского рынка

Бизнесмена разыскивают в России.

В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом рассказали местные журналисты из издания Vijesti. В СМИ уточнили, что подозреваемый является бывшим руководителем Черкизовского рынка в Москве. Его поймали на территории города Подгорица на основании ордера, выданного Россией.

Напомним, что Исмаилову в России заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Следственный комитет РФ уточнил, что бизнесмен может быть организатором гибели двух человек. Трагедия произошла в мае 2016 года. Речь идет о смерти предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Бизнесмен якобы разработал план преступления вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Российского банкира задержали в Черногории.

Фото: Pixabay.com