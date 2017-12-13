В Челябинском зоопарке появился необычный "медовый" питомец

Сотрудники зоопарка опубликовали видео с малышом кинкажу.

В Челябинском зоопарке прибавление - там месяц назад родился малыш кинкажу. Только сейчас, когда малыш чуть окреп, опубликовали видео зверька.

Малышу месяц от роду и он еще очень сильно привязан к маме. Но вскоре появятся в его рационе вкусности: бананы и творожок. А уже через пару месяцев он будет питаться как взрослый кинкажу.

Кинкажу

Это экзотическое животное обитает в Центральной и Южной Америке. Кинкажу небольшой млекопитающий хищник семейства енотовых, хотя мало похож на енотов. В переводе "кинкажу" означает "медовый" или "цветочный" из-за его пристрастий к фруктам и нектару. Мордочкой, формой когтей и любовью к сладостям он больше напоминает медвежонка, за что получил в народе прозвище "медовый медведь".

Вес взрослого кинкажу варьируется от 1,5 до 4,5 кг. Средняя длина зверька около 50 сантиметров. Хвост "медового медведя" обычно равен длине туловища. Шерстка кинкажу имеет рыжевато - бурый окрас и приятная на ощупь. Этот сладкоежка обычно обитает на деревьях и очень редко спускается на землю. Днем он дремлет в дупле, спрятав нос в лапки. А ночью проявляет активность. Питается он нектаром, фруктами, а также тропических насекомых. Иногда разоряет птичьи гнезда, лакомясь яйцами, а иногда и птенцами.

Характер кинкажу очень игривый и дружелюбный. Его стало популярно держать и дома в качестве домашнего питомца.

Видео: Челябинский зоопарк

Фото: свободные источники