В Челябинске кипятком затопило полностью многоквартирный дом

На крыше аварийного дома лопнула труба отопления.

В Челябинске из-за коммунальной аварии люди остались без электричества, воды и тепла.

Жители дома обратились за помощью через социальные сети, чтобы их беде придали огласку.

В многоквартирном доме, который давно находится в аварийном состоянии и должен был быть расселен несколько лет назад, на крыше лопнула труба с горячей водой.

Кипяток полностью вывел из строя электроприборы, мебель теперь непригодна к использованию. В некоторых квартирах произошло частичное обрушение потолков. Все стены снаружи и внутри пропитались водой. Жильца затопленного дома остались без тепла, воды и электричества.

Фото и видео: ВК, На дорогах Челябинска 74