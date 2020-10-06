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В Челябинске кипятком затопило полностью многоквартирный дом

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На крыше аварийного дома лопнула труба отопления.

В Челябинске из-за коммунальной аварии люди остались без электричества, воды и тепла.

Жители дома обратились за помощью через социальные сети, чтобы их беде придали огласку.

В многоквартирном доме, который давно находится в аварийном состоянии и должен был быть расселен несколько лет назад, на крыше лопнула труба с горячей водой. 

Кипяток полностью вывел из строя электроприборы, мебель теперь непригодна к использованию. В некоторых квартирах произошло частичное обрушение потолков. Все стены снаружи и внутри пропитались водой. Жильца затопленного дома остались без тепла, воды и электричества.

Фото и видео: ВК, На дорогах Челябинска 74

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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