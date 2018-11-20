В Челябинске врачом работал вампир убийца расчленитель с купленным дипломом

При обыске в квартире мужчины нашли наркотические вещества в крупном объеме.

Жителей Челябинска шокировала новость - в одной из больниц города врачом терапевтом работал убийца, вампир и расчленитель без диплома врача.

Как сообщают в телеграм, в 14-летнем возрасте сын врача-психотерапевта убил своего одноклассника, выпил его кровь, тело расчленил. Части тела подросток раскидал по двору, а голову выбросил с балкона. По решению суда юного вампира-расчленителя отправили на принудительное лечение.

В какой-то момент медики признали пациента не опасным для общества и выпустили его. Молодой мужчина решил начать жизнь с чистого листа, он купил диплом врача и устроился в одну из больниц города на работу в ноябре 2018 года. Один из пациентов доктора узнал в нем вампира-расчленителя и сообщил в органы.

Мужчину арестовали. При обыске в квартире у него нашли наркотические вещества в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статьям "хранение наркотических средств" и "использование заведомо подложного документа".

По версии следствия, в ноябре 2018 году обвиняемый при трудоустройстве в лечебное учреждение на должность врача-терапевта предоставил заведомо подложный диплом о получении высшего образования. В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере. Судом по ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: HUE