В Новосибирской области жестоко убили жену главврача больницы

По некоторым данным женщину перед смертью пытали.

В Новосибирской области неизвестные убили супругу главврач Центральной городской больницы Искитима.

Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье, сообщает региональное издание ngs.ru. Алексей Кайгородов вернулся с охоты днем в воскресенье и увидел дома тело своей супруги. Он уверяет, что его жену перед смертью пытали. Тело было связано бельевыми веревками, а смерть наступила от колото-резаных ран.

Из дома были похищены сумма денег, по некоторым данным около миллиона рублей, и драгоценности.

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