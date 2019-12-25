В Челябинске погибла 10-летняя девочка, выпав из окна многоэтажки

Причина трагедии выясняется.

В Челябинске выпала из окна и погибла школьница.

Трагедия произошла накануне, 12 октября, в районе в Чурилово Челябинска. 10-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома. Прибывшие на место медики пытались реанимировать девочку, но это не дало результатов. Ребенок от полученных травм скончался.

Следственные органы в ходе доследственной проверки выясняют все обстоятельства происшествия.

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Фото:Piter.TV