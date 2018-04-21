В Челябинске очевидцы шокированы от увиденного: девочка ходит по карнизу 5 этажа

В Челябинске маленькая девочка вышла из комнаты на карниз, который расположен на пятом этаже дома.

В Челябинске местные жители сняли на видеозапись шокирующий инцдент. К счастью, опасные дейтвия ребенки обошлись без происшествий.

На кадрах видео видно, как девочка танцует на карнизе на высоте пятого этажа. По словам свидетелей, действо развернулось в доме по адресу Трудовая, №3. Спустя некоторое время малышка без труда вернулась в комнату, но тут же снова вышла на карниз.

Пользователи соцсети возмущены увиденным. Кроме того, большинство людей не понимают, почему прохожие решили снять это на видео, а не исправили ситуацию с ребенком.

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