В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова

Министр Чеченской Республики по вопросам национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в собственном аккаунте в социальных сетях прокомментировал сообщения СМИ о мнимом исчезновении главы российского региона Рамзана Кадырова из информационного пространства. Чиновник пояснил, что речь идет об обычных слухах и вбросах. Ранее подобные материалы распространились по ряду изданий.
Ахмед Дудаев, в ироничной форме и оперируя фактами, опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
публикация в Telegram-канале
По словам Дудаева, с начала 2025 года Рамзан Кадыров регулярно посещает публичные мероприятия, происходящие на территории республики.
Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка.
Фото и видео: Telegram, Чечня Сегодня
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