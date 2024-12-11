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В Чечне прокомментировали сообщения об "исчезновении" Кадырова

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Ахмед Дудаев назвал ситуацию с Рамзаном Кадыровым вбросом и слухами.

Министр Чеченской Республики по вопросам национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в собственном аккаунте в социальных сетях прокомментировал сообщения СМИ о  мнимом исчезновении главы российского региона Рамзана Кадырова из информационного пространства. Чиновник пояснил, что речь идет об обычных слухах и вбросах. Ранее подобные материалы распространились по ряду изданий.

Ахмед Дудаев, в ироничной форме и оперируя фактами, опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

публикация в Telegram-канале

По словам Дудаева, с начала 2025 года Рамзан Кадыров регулярно посещает публичные мероприятия, происходящие на территории республики.

Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка.

Фото и видео: Telegram, Чечня Сегодня

Теги: ахмед дудаев, рамзан кадыров, соцсети, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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