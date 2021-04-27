В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"

Мошенники пытались получить доступ к технологии создания вакцины от COVID-19.

В Центре киберугроз рассказали об атаках на центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой нп на пресс-конференцию, которая состоялась в центре МИА "Россия сегодня". Информацией с журналистами поделился заместитель руководителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чиновник рассказал, что преступники пытались получить сведения, касающиеся технологий создания вакцины от коронавируса.

Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика. Николай Мурашов, замглавы НКЦКИ

Презентация эксперта говорит о том, что хакеры стремились внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы государственного центра.

В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"