В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор"

В Центре киберугроз рассказали об атаках на центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой нп на пресс-конференцию, которая состоялась в центре МИА "Россия сегодня". Информацией с журналистами поделился заместитель руководителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чиновник рассказал, что преступники пытались получить сведения, касающиеся технологий создания вакцины от коронавируса.
Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика.
Николай Мурашов, замглавы НКЦКИ
Презентация эксперта говорит о том, что хакеры стремились внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы государственного центра.
В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК.
Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"
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