В Центральном районе во время рейда закрыли 13 незаконных ларьков

В центре Петербурга прошел воскресный рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей. В Центральном районе закрыли 13 незаконных ларьков. Об этом сообщили в местной администрации.
Правоохранители проверили набережную канала Грибоедова, Малую и Большую Морские улицы, Невский проспект, Дворцовую площадь и площадь Восстания. На нарушителей закона составили административные протоколы.
Горожан попросили не покупать товары в незаконных торговых точках. В этих магазинах официальные структуры не могут проверить качество продукции.
Ранеет на Piter.tv: в центре Петербурга высадили декоративные двухметровые яблони.
Фото: Телеграм / Центр Новости
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