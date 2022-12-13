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В Центральном районе во время рейда закрыли 13 незаконных ларьков
Сегодня, 19:03
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В Центральном районе во время рейда закрыли 13 незаконных ларьков

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Горожан попросили не покупать товары в таких местах.

В центре Петербурга прошел  воскресный рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей. В Центральном районе закрыли 13 незаконных ларьков. Об этом сообщили в местной администрации.

Правоохранители проверили набережную канала Грибоедова, Малую и Большую Морские улицы, Невский проспект, Дворцовую площадь и площадь Восстания. На нарушителей закона составили административные протоколы. 

Горожан попросили не покупать товары в незаконных торговых точках. В этих магазинах официальные структуры не могут проверить качество продукции.

Ранеет на Piter.tv: в центре Петербурга высадили декоративные двухметровые яблони.

Фото: Телеграм / Центр Новости

Теги: ларьки, незаконная торговля, полиция, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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