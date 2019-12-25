В Центральном районе снегоуборочная техника за сутки вывезла 7,4 тыс. кубометров

В администрации района отмечают, что снег убрали на 45 улицах.

За минувшие сутки из Центрального района Петербурга вывезли 7,4 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района в субботу, 11 декабря.

Известно, что от снега очистили 45 улиц. Упор в работе был сделан на улицы Маяковского, Новгородскую, Гончарную, 2-ю и 8-ю Советские и Марата.

За выходные дворники и операторы снегоуборочной техники должны навести порядок на Дворцовой площади, Литейном проспекте, набережной Кутузова. Без внимания не оставят и Свечной переулок. Известно, что центр города убирают 200 дворников и 102 единицы спецтехники.

Ранее на Piter.tv сообщили, как жилкомы Петербурга отвечают на претензии по очистке кровель.

Фото: Piter.tv