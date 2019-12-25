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В Центральном районе появился новый объект культурного наследия
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В Центральном районе появился новый объект культурного наследия

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"Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г. Г. Белоградского" включили в реестр объектов культурного наследия.

В понедельник, 29 ноября, телеграм-канал "Центр.Новости" сообщил, что в Центральном районе появился новый объект культурного наследия. 

Теперь "Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г. Г. Белоградского", расположенный в доме №16 по Колокольной улице, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в Петербурге как исторический памятник регионального значения.

Известно, что домом владел сенатор и член генерал-аудиториата Военного министерства  Г. Г. Белоградский. Он завещал использовать здание после его смерти как сиротский приют. Так и поступили: в приют принимали круглых сирот до 10 лет, детей штаб- и обер-офицеров, служивших в русской армии.

Фото: Citywalls

Теги: городской сиротский дом, объект культурного наследия, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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