"Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г. Г. Белоградского" включили в реестр объектов культурного наследия.

В понедельник, 29 ноября, телеграм-канал "Центр.Новости" сообщил, что в Центральном районе появился новый объект культурного наследия.

Теперь "Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г. Г. Белоградского", расположенный в доме №16 по Колокольной улице, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в Петербурге как исторический памятник регионального значения.

Известно, что домом владел сенатор и член генерал-аудиториата Военного министерства Г. Г. Белоградский. Он завещал использовать здание после его смерти как сиротский приют. Так и поступили: в приют принимали круглых сирот до 10 лет, детей штаб- и обер-офицеров, служивших в русской армии.

Фото: Citywalls