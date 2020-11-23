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В Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который подозревается в хранении наркотиков
Сегодня, 12:48
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В Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который подозревается в хранении наркотиков

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В его квартире правоохранители нашли гашиш.

В центре Петербурга стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в производстве и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 11 декабря.

Аноним сдал подозреваемого сотрудникам полиции. В УМВД России по Центральному району пришло письмо от неизвестного, в котором было указано, что в квартире одного из домов по улице Маяковского незаконно хранят запрещенные вещества.

Сотрудники полиции проверили дом и задержали 28-летнего жителя города. В его квартире они нашли 280 граммов гашиша. 

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование. 

Ранее на Piter.tv сообщили, почему житель Твери облил влюбленных петербуржцев кислотой.

Фото: Pexels

Теги: задержание, полиция, производство наркотиков, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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