В Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который подозревается в хранении наркотиков

В его квартире правоохранители нашли гашиш.

В центре Петербурга стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в производстве и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 11 декабря.

Аноним сдал подозреваемого сотрудникам полиции. В УМВД России по Центральному району пришло письмо от неизвестного, в котором было указано, что в квартире одного из домов по улице Маяковского незаконно хранят запрещенные вещества.

Сотрудники полиции проверили дом и задержали 28-летнего жителя города. В его квартире они нашли 280 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, почему житель Твери облил влюбленных петербуржцев кислотой.

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