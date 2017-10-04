На Шпалерной закрыли бордель с томными иностранками

Полиция обнаружила притон с проститутками в одной из квартир дома на Шпалерной улице. В заведении задержали пять женщин.

Специалисты Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по городу и области наведались с проверкой в одну из квартир дома 3 на Шпалерной улице. В указанном помещении правоохранители нашли бордель для занятия проституцией. Видимо, на квартиру пожаловались соседи, которым надоело делить дом с притоном.

Когда проверка нагрянула в дом продажной любви, так оказалось пять женщин. Две из них приехали из страны в Средней Азии, а одна из соседней. Не все они были ночными бабочками, полиция задержала и управляющего борделем.

Девушек оторвали от их работы и отвезли в отделение полиции. Там им вручили протоколы за занятие проституцией и получение дохода от занятия проституцией.

Иностранкам также придется ответить по административным статьям за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД.