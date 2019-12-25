Стоимость билетов в парк и дворец осталась прежней.

В Царском Селе летний сезон стартует 24 апреля, музей-заповедник переходит на летний режим работы. Несмотря на сложную эпидемиологическую и финансовую ситуации, музей принял решение сохранить "докарантинную" стоимость входных билетов в Екатерининский дворец и Екатерининский парк, а также на все другие объекты. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

В Екатерининском дворце будут действовать три маршрута. Режим работы: с 10 до 18 часов (касса до 16:45), кроме вторника. Купить билеты можно на официальном сайте музея или в кассе при входе в Екатерининский парк у Лицейской арки. Стоимость билета в Екатерининский дворец – 700 рублей, в Екатерининский парк – 150 рублей.

Александровский парк остается бесплатным для посещения



Подробная информация о режиме работы музея-заповедника, стоимости билетов, перечень льготных категорий – на официальном сайте.

Фото: ВКонтакте / Царское Село