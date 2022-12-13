В ЦПКиО Кирова установили двухэтажную карусель

Билет обойдется в 100 рублей (один сеанс).

В ЦПКиО им. С.М. Кирова появилась двухэтажная карусель. Об этом сообщили в группе парка в соцсети "ВКонтакте".

Аттракцион "Грандиозная двухэтажная паровая карусель. 1920" установили на Чайной поляне. Карусель создали по проекту всемирно известного мастера аттракционов Питера Петца. Аттракцион будет здесь находиться до конца лета. Ранее он находился на Манежной площади.

Добавим, что прокат платный. Билет обойдется в 100 рублей (один сеанс). Режим работы Чайной поляны: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 20:00.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда пойти на Масленицу.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров